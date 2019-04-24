18:53 (мск), источник: ТАСС
Порошенко обвинил Россию в подготовке к аннексии Донбасса
КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/ — Президент Украины призвал усилить санкции против России.
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в подготовке к созданию российского анклава на территории Украины.
«Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине», — написал он в Facebook, комментируя решение РФ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями ряда районов Луганской и Донецкой областей.
Порошенко также назвал решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны и призвал усилить международные санкции против РФ.
Россия вновь пересекла красную линию и торпедирует мирный процесс в Донбассе.
Глава Украины также добавил, что считает это вмешательством во внутренние дела. «Я призываю международных партнеров, чтобы не допустить худшего сценария, жестко осудить действия РФ и усилить международные санкции», — сказал он.
Порошенко также подтвердил, что поручил МИД страны инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совбеза ООН.
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