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18:53 (мск), источник: ТАСС

Порошенко обвинил Россию в подготовке к аннексии Донбасса

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/ — Президент Украины призвал усилить санкции против России.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в подготовке к созданию российского анклава на территории Украины.

«Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине», — написал он в Facebook, комментируя решение РФ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями ряда районов Луганской и Донецкой областей.

Порошенко также назвал решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны и призвал усилить международные санкции против РФ.

Россия вновь пересекла красную линию и торпедирует мирный процесс в Донбассе.
Петр Порошенко
президент Украины

Глава Украины также добавил, что считает это вмешательством во внутренние дела. «Я призываю международных партнеров, чтобы не допустить худшего сценария, жестко осудить действия РФ и усилить международные санкции», — сказал он.

Порошенко также подтвердил, что поручил МИД страны инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совбеза ООН.

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