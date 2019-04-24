24 апреля, источник: РИА Новости
Госдеп обвинил Китай в спонсировании правительства Мадуро
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Государственный департамент США обвинил Китай в финансировании правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter, что «так называемое невмешательство Китая» привело к «спонсированию» властей Венесуэлы «на сумму около 60 миллиардов долларов».
Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан говорил, что относительно ситуации в Венесуэле Китай выступает за соблюдение принципов Устава ООН, поддержание мира и стабильности в регионе, а обвинения в том, что Пекин оказывает негативное влияние в венесуэльском кризисе, «не соответствуют фактам».
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.