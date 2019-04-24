Bloomberg: Трамп и Болтон в беседе с Хафтаром одобрили наступление сил генерала на Триполи

24 апреля, источник: ТАСС
Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на американских должностных лиц.
По их данным, упомянутый выше телефонный разговор состоялся 15 апреля, а официально о нем стало известно 19 апреля. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также беседовал с Хафтаром, оставив у него впечатление, что Вашингтон действительно дал «зеленый свет» наступлению ЛНА на Триполи.
Как обращает внимание Bloomberg, эти сведения кардинально противоречат официальной позиции США, изложенной в заявлении госсекретаря Майкла Помпео 7 апреля, который призвал подразделения ЛНА немедленно прекратить наступление на Триполи. Госсекретарь подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения.
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