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24 апреля, источник: ТАСС

Bloomberg: Трамп и Болтон в беседе с Хафтаром одобрили наступление сил генерала на Триполи

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседе по телефону дал понять командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару, что Вашингтон одобряет наступление на Триполи с целью свергнуть признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Источник: AFP 2019

Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на американских должностных лиц.

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По их данным, упомянутый выше телефонный разговор состоялся 15 апреля, а официально о нем стало известно 19 апреля. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также беседовал с Хафтаром, оставив у него впечатление, что Вашингтон действительно дал «зеленый свет» наступлению ЛНА на Триполи.

Как обращает внимание Bloomberg, эти сведения кардинально противоречат официальной позиции США, изложенной в заявлении госсекретаря Майкла Помпео 7 апреля, который призвал подразделения ЛНА немедленно прекратить наступление на Триполи. Госсекретарь подчеркнул, что у ливийского конфликта нет военного решения.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила детали состоявшегося 15 апреля телефонного разговора между Трампом и Хафтаром. В беседе президент США, в частности, «признал значительную роль фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии». Кроме того, стороны «обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной и демократической политической системе».

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