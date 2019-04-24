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24 апреля, источник: ТАСС

Белый дом опроверг информацию СМИ о содержании разговора между Трампом и Хафтаром

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки призвал агентство не использовать недостоверную информацию.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Администрация США в среду опровергла информацию агентства Bloomberg о том, что президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром одобрил наступление на Триполи с целью свергнуть признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

«Данные о содержании разговора между Белым домом и фельдмаршалом Халифой Хафтаром неточны. Мы призвали Bloomberg не использовать недостоверную информацию», — заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки на своей странице в Twitter.

Как сообщало агентство, телефонный разговор состоялся 15 апреля, а официально о нем стало известно 19 апреля.

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