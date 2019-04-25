Госдеп прокомментировал указ о российском гражданстве для жителей Донбасса

«США осуждают сегодняшнее решение президента Путина об ускоренном предоставлении российского гражданства украинцам, живущим на контролируемой Россией Восточной Украине. Россия этими весьма провокационными действиями лишь интенсифицирует атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила Ортагус.
«Решение президента Путина создает серьезное препятствие для реализации минских соглашений и реинтеграции Донбасса», — добавила она.
Ортагус отметила, что решение принято через три дня после избрания новым президентом Украины Владимира Зеленского. «Избранный президент Зеленский не раз выражал готовность серьезно общаться с Россией по реализации минских соглашений и закончить конфликт на востоке Украины, который привел к гибели 13 тысяч человек. Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или соблюдать свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями», — заключила Ортагус.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
США обвиняют Россию во вмешательстве в ситуацию на Украине, Россия эти обвинения категорически отвергает и заявляет, что заинтересована в урегулировании в соседней стране.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.