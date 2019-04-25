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03:38 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп прокомментировал указ о российском гражданстве для жителей Донбасса

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Госдепартамент считает, что решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса серьезно затруднит реализацию минских соглашений, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Источник: РИА Новости

«США осуждают сегодняшнее решение президента Путина об ускоренном предоставлении российского гражданства украинцам, живущим на контролируемой Россией Восточной Украине. Россия этими весьма провокационными действиями лишь интенсифицирует атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила Ортагус.

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«Решение президента Путина создает серьезное препятствие для реализации минских соглашений и реинтеграции Донбасса», — добавила она.

Ортагус отметила, что решение принято через три дня после избрания новым президентом Украины Владимира Зеленского. «Избранный президент Зеленский не раз выражал готовность серьезно общаться с Россией по реализации минских соглашений и закончить конфликт на востоке Украины, который привел к гибели 13 тысяч человек. Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или соблюдать свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями», — заключила Ортагус.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

США обвиняют Россию во вмешательстве в ситуацию на Украине, Россия эти обвинения категорически отвергает и заявляет, что заинтересована в урегулировании в соседней стране.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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