06:55 (мск), источник: Известия
Путин прибыл во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в четверг, 25 апреля, состоится его первая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Переговоры начнутся около 13−14 часов по местному времени (6−7 мск) на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Как ожидается, они продлятся около трех часов. В течение первого часа главы двух государств будут общаться в формате один на один. Позже встреча продолжится в расширенном составе.
Российскую сторону будут представлять в том числе
Позже в честь северокорейского лидера будет дан официальный прием, на котором Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни, сообщает «Интерфакс».
Ключевыми темами обсуждения станут вопросы двусторонних отношений России и КНДР в условиях действующих против Пхеньяна санкций, а также
Лидеры двух стран ранее никогда не встречались, Ким Чен Ын прежде никогда не посещал РФ. Последний
Поездка Ким Чен Ына по России началась рано утром 24 апреля. Сначала он прибыл на приграничную станцию Хасан в Приморском крае. Около 11:00 мск его бронепоезд остановился у нового терминала вокзала Владивостока. Для Кима уложили красную ковровую дорожку, вывесили плакаты с приветственными словами и выстроили военный оркестр почетного караула на привокзальной площади.