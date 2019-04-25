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06:55 (мск), источник: Известия

Путин прибыл во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в четверг, 25 апреля, состоится его первая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Переговоры начнутся около 13−14 часов по местному времени (6−7 мск) на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Как ожидается, они продлятся около трех часов. В течение первого часа главы двух государств будут общаться в формате один на один. Позже встреча продолжится в расширенном составе.

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Российскую сторону будут представлять в том числе вице-премьер Юрий Трутнев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и др. Состав северокорейской делегации пока не разглашается, передает ТАСС. Совместных заявлений или подписания каких-либо документов по итогам переговоров не запланировано.

Позже в честь северокорейского лидера будет дан официальный прием, на котором Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни, сообщает «Интерфакс».

Ключевыми темами обсуждения станут вопросы двусторонних отношений России и КНДР в условиях действующих против Пхеньяна санкций, а также политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Председатель Госсовета КНДР заявил, что надеется на успех своего визита.

Лидеры двух стран ранее никогда не встречались, Ким Чен Ын прежде никогда не посещал РФ. Последний российско-северокорейский саммит состоялся в 2011 году в Улан-Удэ. Тогда в переговорах участвовали президент Дмитрий Медведев и отец Ким Чен Ына, лидер КНДР Ким Чен Ир. Путин посещал Северную Корею единожды — в 2000 году.

Поездка Ким Чен Ына по России началась рано утром 24 апреля. Сначала он прибыл на приграничную станцию Хасан в Приморском крае. Около 11:00 мск его бронепоезд остановился у нового терминала вокзала Владивостока. Для Кима уложили красную ковровую дорожку, вывесили плакаты с приветственными словами и выстроили военный оркестр почетного караула на привокзальной площади.

На Острове русский начался саммит Россия-КНДР
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07:57 (мск)© Ньюстюб
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