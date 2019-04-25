Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия сделала новое заявление о «Северном потоке-2»
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Как вам навредит газированная вода
Дэвид Бекхэм показал рельефные мышцы
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Будущие муж и жена родились в один день в одной и той же больнице
Николь Кидман рассказала о строгом воспитании своих дочерей
Зеленский открыто высказался в адрес Путина перед камерами
Мигранты массово отказались ехать в РФ и неспроста
Порошенко позвонил в США жаловаться, а его поздравили
Тысячи людей пройдут по улицам без одежды - СМИ
Дэвид Бекхэм показал рельефные мышцы
Шэрон Стоун появилась на улице в «пятнистом» костюме
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
08:19 (мск), источник: Известия

Ким Чен Ын назвал «очень значимой» встречу с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его первая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным станет «очень значимой» для развития отношений двух стран.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Я надеюсь, что эта встреча станет очень значимой для еще большего укрепления и поступательного развития отношений двух стран, имеющих давнюю историю и традиции дружбы», —цитирует Ким Чен Ын «РИА Новости».

Встреча лидеров России и КНДР ранее в четверг началась на острове Русский во Владивостоке. Главы государств встретились на площадке перед главным входом в корпус S кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и обменялись рукопожатиями.

Ожидается, что переговоры продлятся около трех часов. В течение первого часа Путин и Ким Чен Ын будут беседовать в формате один на один. Позже встреча продолжится в расширенном составе. Совместных заявления или подписания каких-либо документов по итогам саммита не запланировано.

Ключевыми темами обсуждения станут политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а также вопросы двусторонних отношений России и КНДР в условиях действующих против Пхеньяна санкций.

На Острове русский начался саммит Россия-КНДР
Во время загрузки произошла ошибка.
07:57 (мск)© Ньюстюб
 В пользу третьих лиц: кому на руку сыграют санкции США против Ирана
Куда ушел: что ждет Порошенко после поражения на выборах
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
СМИ пишут о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Экс-глава СВР назвал главную угрозу человечеству
В Египте найдена нетронутая гробница, в ней почти 30 мумий
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Канадский бизнесмен построил «Деревню пластиковых бутылок»
Спорт
«Д» — значит «Дзюба». «Зенит» победил «Динамо» Гол и результативная передача нападающего Артема Дзюбы принесли «Зениту» три очка в матче 25-го тура премьер-лиги с «Динамо»
Hi-Tech
Лучшее селфи месяца. Гориллы научились позировать для фото И у них неплохо получается.
Авто
Mitsubishi выпустила прощальную версию Pajero Одновременно с этим японская марка прекращает продажи внедорожника на родном рынке
Кино
Собчак и Бузова воссоединились на «Доме 2» Экс-ведущая снова пришла на съемочную площадку скандальной телестройки
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Москва слезам не верит". Что осталось за кадром. 593
Прошу совета 327
Как поддержать дочь? 257
Муж тупой 236
Леди
Блогеры рекомендуют: 10 любимых товаров с iHerb Мы решили узнать у наших инфлюенсеров, что они заказывают на этом сайте и почему.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь