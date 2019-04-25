08:19 (мск), источник: Известия
Ким Чен Ын назвал «очень значимой» встречу с Путиным
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на то, что его первая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным станет «очень значимой» для развития отношений двух стран.
«Я надеюсь, что эта встреча станет очень значимой для еще большего укрепления и поступательного развития отношений двух стран, имеющих давнюю историю и традиции дружбы», —цитирует Ким Чен Ын «РИА Новости».
Встреча лидеров России и КНДР ранее в четверг началась на острове Русский во Владивостоке. Главы государств встретились на площадке перед главным входом в корпус S кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и обменялись рукопожатиями.
Ожидается, что переговоры продлятся около трех часов. В течение первого часа Путин и Ким Чен Ын будут беседовать в формате один на один. Позже встреча продолжится в расширенном составе. Совместных заявления или подписания
Ключевыми темами обсуждения станут