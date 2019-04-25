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10:08 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о содержании разговора с Ким Чен Ыном

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал беседу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет обстоятельной и перечислил затронутые темы.

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«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — рассказал российский лидер.

Также главы государств обсудили обстановку на Корейском полуострове.

Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение.
Владимир Путин
Президент РФ
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Встреча проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

После беседы с глазу на глаз, которая длилась почти два часа, переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.

Северокорейский лидер прибыл во Владивосток утром в среду. Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.

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Справка
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры во Владивостоке
Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
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