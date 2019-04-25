10:08 (мск), источник: РИА Новости
Путин рассказал о содержании разговора с Ким Чен Ыном
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал беседу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в формате
«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — рассказал российский лидер.
Также главы государств обсудили обстановку на Корейском полуострове.
Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение.
Встреча проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
После беседы с глазу на глаз, которая длилась почти два часа, переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.
Северокорейский лидер прибыл во Владивосток утром в среду. Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.
Читайте также: Ким Чен Ын заявил, что всегда мечтал побывать в России