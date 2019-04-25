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11:26 (мск), источник: РИА Новости

СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Источник: AP 2019

«Но будет ли план осуществлен, покажет время», — добавил он.

По словам Нарышкина, ситуация в Венесуэле напряженная, а западные страны продолжают цинично «кромсать» страну — так же, как Ливию и Сирию, — тем самым провоцируя гуманитарную катастрофу и «раздувая гражданский конфликт».

Попытка госпереворота в Венесуэле

В январе в Боливарианской Республике начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом.

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Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны. Помпео заявил, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступили Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Страна переживает затяжной экономический кризис, усугубляемый введенными против нее санкциями. Кроме того, Вашингтон заблокировал активы государственной нефтяной компании PDVSA и запретил сделки с ней, лишив Венесуэлу более чем десяти миллиардов долларов, а Банк Англии отказался выдавать Каракасу его золотой запас.

Справка
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Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

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