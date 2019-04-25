СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы

«Но будет ли план осуществлен, покажет время», — добавил он.
По словам Нарышкина, ситуация в Венесуэле напряженная, а западные страны продолжают цинично «кромсать» страну — так же, как Ливию и Сирию, — тем самым провоцируя гуманитарную катастрофу и «раздувая гражданский конфликт».
В январе в Боливарианской Республике начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом.
Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны. Помпео заявил, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.
В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступили Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.
Страна переживает затяжной экономический кризис, усугубляемый введенными против нее санкциями. Кроме того, Вашингтон заблокировал активы государственной нефтяной компании PDVSA и запретил сделки с ней, лишив Венесуэлу более чем десяти миллиардов долларов, а Банк Англии отказался выдавать Каракасу его золотой запас.