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11:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Источник: РИА "Новости"

По мнению авторов законопроекта, такой шаг поможет укрепить национальное самосознание граждан, а также сохранить их национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память.

Президент, премьер-министр, члены правительства, депутаты, педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы в случае вступления в силу документа будут обязаны говорить во время заседаний, мероприятий, встреч на украинском языке.
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Документ предполагает введение экзамена для чиновников, а также штрафы за нарушение предлагаемых правил (штраф от $128 до $450).

Кроме того, на украинском языке должны быть опубликованы сообщения государственных СМИ, язык должен использоваться в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов.

За принятие документа проголосовали 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теперь его обязан подписать украинский президент. В законную силу документ вступит через два месяца после официальной публикации.
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Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко после своего поражения на выборах заявил, что подпишет закон «Об украинском языке», если его успеет принять парламент. Новоизбранный президент Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании также выступал за закон о языке.

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