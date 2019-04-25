Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

По мнению авторов законопроекта, такой шаг поможет укрепить национальное самосознание граждан, а также сохранить их национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память.
Президент, премьер-министр, члены правительства, депутаты, педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы в случае вступления в силу документа будут обязаны говорить во время заседаний, мероприятий, встреч на украинском языке.
Документ предполагает введение экзамена для чиновников, а также штрафы за нарушение предлагаемых правил (штраф от $128 до $450).
Кроме того, на украинском языке должны быть опубликованы сообщения государственных СМИ, язык должен использоваться в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов.
За принятие документа проголосовали 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Теперь его обязан подписать украинский президент. В законную силу документ вступит через два месяца после официальной публикации.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко после своего поражения на выборах заявил, что подпишет закон «Об украинском языке», если его успеет принять парламент. Новоизбранный президент Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании также выступал за закон о языке.
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