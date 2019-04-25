Как на Украине ограничивали использование русского языка

12:23 (мск), источник: ТАСС
Редакция
23 февраля 2014 года, сразу после государственного переворота в стране, Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона «Об основах государственной языковой политики», который действовал с 10 августа 2012 года. Документ предоставлял русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных в тех местностях, где они являются родными как минимум для 10% населения. Отмена закона вызвала протесты на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. В итоге и.о. президента Александр Турчинов отказался одобрить решение Рады. С 2016 года закон «Об основах государственной языковой политики» находился на рассмотрении Конституционного суда (КС) Украины. 28 февраля 2018 года КС признал его не соответствующим конституции. После вердикта суда вопрос языка на Украине фактически регулируется только статьей 10 конституции, согласно которой государственным языком является украинский; русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита.
С 2016 года в Верховную раду было внесено несколько законопроектов о языке, но не один из них не получил необходимой поддержки депутатов. В январе 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект № 5670 «О государственном языке». Он предлагал отменить действующий закон о языковой политике, ввести исключительное использование государственного языка в сфере образования, в госучреждениях и судах, в кино, рекламе и на телевидении, а также обязать все СМИ ввести версию на украинском языке. Нарушителей предлагалось наказывать штрафами. Контроль за исполнением норм закона должна была осуществлять служба языковых инспекторов (это положение законопроекта вызвало особую критику со стороны общественности).
В результате доработки документа 9 июня 2017 года в Верховной раде был зарегистрирован проект закона № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который 4 октября 2018 года был принят депутатами в первом чтении. В документе отмечается, что единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения на Украине многоязычия рассматриваются как попытка насильственного изменения или свержения конституционного строя. Согласно законопроекту, украинским языком должны владеть все представители органов власти, депутаты, судьи, врачи, учителя. Лица, желающие получить украинское гражданство, обязаны сдать экзамен по государственному языку. Все культурные мероприятия должны проходить на украинском языке, в случае использования иностранного языка — сопровождаться субтитрами. Печатные СМИ, которые выходят на русском и других языках, будут обязаны выпускать дополнительный тираж своих номеров на украинском языке.
Осуществлять контроль за исполнением закона и выписывать штрафы будет уполномоченный по защите государственного языка (назначается правительством) и его представители. Действие закона при этом не распространяется на религиозные обряды и сферу частного общения.
5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона «Об образовании» (25 сентября 2017 г. документ был подписан президентом Петром Порошенко, 28 сентября 2017 года вступил в силу). Документ предусматривает поэтапное запрещение использования русского языка и языков других национальных групп Украины в образовательной системе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях должно проходить исключительно на украинском языке. В 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах классы с преподаванием предметов на русском и других языках будут сохраняться только в начальной школе. С сентября 2020 года школы, в которых преподавание ведется не на украинском, полностью прекратят существование. Закон «Об образовании» вызвал негативную реакцию в Венгрии, Румынии, Болгарии и других восточноевропейских государствах, представители которых образуют многочисленных диаспоры на Украине. В Будапеште заявили, что Венгрия будет блокировать все международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по языковым вопросам между украинской властью и венграми Закарпатья. 27 сентября 2017 года Государственная дума РФ приняла заявление «О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках». Российские парламентарии указали на то, что новый документ не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка и другим международным соглашениям и является «актом этноцида» русского народа на Украине.
16 июня 2016 года украинский парламент принял поправки к закону «О телевидении и радиовещании» (закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций», вступил в силу 8 ноября 2016 года), согласно которым доля песен на украинском языке в радиоэфире должна была составлять не менее 35% суточного объема вещания. При этом песни на госязыке должны звучать в промежутки с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Если эфир радиостанции более чем на 60% заполнен песнями на языках Европейского союза, квота украинских песен составляет не менее 25%. Телерадиокомпании также обязаны обеспечивать не менее 60% суточного объема радиовещания
9 марта 2017 года во время церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить квоты передач на государственном языке и на телевидении. Он заявил, что доля украинского языка в национальном телеэфире недопустимо низкая. Порошенко отметил, что ранее «обращался к телеиндустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе», однако «не был услышан». 23 мая того же года законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» был принят Верховной радой (вступил в силу 13 октября 2017 года).
Документ, в частности, внес поправки в закон «О телевидении и радиовещании», согласно которым доля вещания на украинском языке на общенациональном и региональном телевидении и радио должна составлять не менее 75% в неделю, на местном — не менее 60% (во временных промежутках между 7:00 и 18:00, 18:00 и 22:00). До 75% увеличена доля новостных программ на украинском языке. За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора телерадиокомпании. Все телерадиокомпании, которые вещают на языках нацменьшинств, должны обеспечить не менее 30% объема вещания на украинском языке. Национальные телеканалы обязаны транслировать фильмы и передачи иностранного производства только на государственном языке. Исключением станут программы и фильмы, созданные до 1 августа 1991 года, которые должны сопровождаться украинскими субтитрами.
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