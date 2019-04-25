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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил немедленно погасить долги по зарплатам в госучреждениях

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат по всем подведомственным учреждениям, если есть долги — немедленно их погасить.

Источник: РИА Новости

На заседании кабмина он рассказал, что к нему через соцсети обратились сотрудники одного из госпиталей с жалобой на полугодовые долги по зарплате, в итоге деньги были направлены по его указанию. Премьер отметил, что речь шла о учреждении системы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Это обращение — не единственная жалоба, которую мы получили с начала года. Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти — ред.), надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям, чтобы мне не приходилось в ручном режиме это делать после того, как люди начинают писать письма», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что по итогам анализа информацию необходимо направить в Минтруд, который подготовит обобщенный доклад.
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«Если есть долги по зарплате, нужно сделать все, чтобы немедленно их погасить. Этого быть не должно. Тем более у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими компонентами этих решений. Обращаю внимание, что за это несет ответственность, персональную ответственность, руководитель каждого ведомства — и министерства, и других ФОИВов, которые либо входят в структуру министерства, либо входят в структуру правительства, и вообще всех федеральных органов исполнительной власти», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо следить за ситуацией, и быстро откликаться на возникающие проблемы.

«В противном случае мне придется применять меры дисциплинарного воздействия в таких случаях», — подчеркнул Медведев.

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