13:19 (мск), источник: РИА Новости
Медведев поручил немедленно погасить долги по зарплатам в госучреждениях
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
На заседании кабмина он рассказал, что к нему через соцсети обратились сотрудники одного из госпиталей с жалобой на полугодовые долги по зарплате, в итоге деньги были направлены по его указанию. Премьер отметил, что речь шла о учреждении системы Федерального
«Это обращение — не единственная жалоба, которую мы получили с начала года. Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти — ред.), надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям, чтобы мне не приходилось в ручном режиме это делать после того, как люди начинают писать письма», — подчеркнул премьер.
«Если есть долги по зарплате, нужно сделать все, чтобы немедленно их погасить. Этого быть не должно. Тем более у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими компонентами этих решений. Обращаю внимание, что за это несет ответственность, персональную ответственность, руководитель каждого ведомства — и министерства, и других ФОИВов, которые либо входят в структуру министерства, либо входят в структуру правительства, и вообще всех федеральных органов исполнительной власти», — сказал Медведев.
«В противном случае мне придется применять меры дисциплинарного воздействия в таких случаях», — подчеркнул Медведев.
Читайте также