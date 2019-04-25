Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский озвучил истинное отношение к Путину
На дорогах станет больше инспекторов ГИБДД
Красавица-дочь Малинина восхитила сеть (фото)
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
Россиянам больше не нужны дачи
Тест: смогли бы вы выжить на необитаемом островеПроверьте себя!
Красавица-дочь Малинина восхитила сеть (фото)
Анджелина Джоли завещает все свое состояние приемному сыну
Прояснилась участь пропавшего юмориста Дроботенко
Школьница вошла в ванную с телефоном и погибла
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой - подробности
Зеленский не пустит на Украину российских звёзд
Мадонна сняла первый за несколько лет клип
Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Игрок «Спартака» на спор попал в ворота с крыши стадиона (видео)
Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
12:55 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал итоги выборов на Украине полным провалом политики Порошенко

ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что результаты президентских выборов на Украине свидетельствуют об абсолютном провале политики Петра Порошенко. Об этом он заявил журналистам во Владивостоке, где завершились переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Источник: Reuters

«Что здесь оценивать? Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — сказал российский лидер.

«Я уверен, что новые власти [Украины] не могут этого не понимать, они прекрасно это понимают, — добавил президент РФ. — Посмотрим хотя бы на первые шаги [избранного президента Украины Владимира Зеленского]: понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, — это другое».

По словам главы российского государства, отношения Москвы и Киева будут зависеть от политики, которую будет проводить новое руководство Украины.

«Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке», — заверил он.

Читайте также

Тяжелое наследие: пока Зеленский готовит программу, Порошенко перешел в оппозицию
Во время загрузки произошла ошибка.
23 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Что говорил Зеленский, обращаясь к Путину пять лет назад
Придется поменять свои предпочтения в одежде - стилист о Елене Зеленской
Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Первый визит Ким Чен Ына в Россию: главное
В СВР заявили о подготовке США военной операции против Венесуэлы
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Раскрыт метод правильного приготовления шашлыка
12-летний фигурист из России исполнил прыжок в пять оборотов
Спорт
«Зенит» ближе к победе в РПЛ, а «Локомотив» борется с ЦСКА за ЛЧ Третья победа подряд в рамках РПЛ в матче с московским «Динамо» позволила петербургскому «Зениту» сохранить отрыв от столичного «Локомотива» в борьбе за чемпионство
Hi-Tech
Galaxy View 2: раскрыты цена и дата продаж «гиганта» от Samsung Он уже почти здесь!
Авто
У «буханки» появилась версия за 800 000 рублей (фото) Ульяновский автозавод представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи»
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Популярные темы на «Детях»
Прошу совета 581
Как поддержать дочь? 341
Что делать, если не можем выбрать имя ребёнку..? 191
Должен или нет. 157
Леди
Как выглядит молодая россиянка, ставшая возлюбленной Деппа Пара уже думает о свадьбе.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь