12:55 (мск), источник: ТАСС
Путин назвал итоги выборов на Украине полным провалом политики Порошенко
ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что результаты президентских выборов на Украине свидетельствуют об абсолютном провале политики Петра Порошенко. Об этом он заявил журналистам во Владивостоке, где завершились переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.