13:35 (мск), источник: RTVi
Первый визит Ким Чен Ына в Россию: главное
25 апреля на острове Русский во Владивостоке президент России Владимир Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. RTVI собрал главное о саммите.
Около двух часов Путин и Ким Чен Ын говорили в формате один на один в присутствии переводчиков; затем к ним присоединились участники делегаций, и встреча продолжалась еще полтора часа.
Лидеры двух стран не уточнили, какие темы обсуждали с глазу на глаз.
На торжественном приеме, который устроили в честь приезда Ким Чен Ына Путин предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и сказал, что решать проблему ядерной программы КНДР нужно мирным путем. Лидер Северной Корее в свою очередь пожелал России процветания, а Путину — здоровья.
Он добавил, что многосторонний формат переговоров по ситуации в Северной Корее понадобится, когда Пхеньяну будут готовы дать международные гарантии сохранения суверенитета. Сейчас в таких переговорах особой необходимости нет. Путин пообещал рассказать об итогах переговоров с Ким Чен Ыном руководству Китая и США.
Перед встречей эксперты говорили, что встреча с президентом России для Ким Чен Ына — попытка отыграться за провал саммита с Трампом в Ханое; по их мнению, стороны должны были обсудить ядерную программу КНДР, обеспечение безопасности на Корейском полуострове, судьбу тысяч северокорейцев, которые работают в России, и вопросы укрепления сотрудничества.
Это первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента прихода к власти в 2011 году. Его отец Ким Чен Ир трижды приезжал в Россию: в 2001, 2002 и 2011 годах. Последний визит случился за три месяца до смерти Ким Чен Ира. Владимир Путин был в Пхеньяне один раз в июле 2000 года.