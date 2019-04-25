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13:35 (мск), источник: RTVi

Первый визит Ким Чен Ына в Россию: главное

25 апреля на острове Русский во Владивостоке президент России Владимир Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. RTVI собрал главное о саммите.

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Около двух часов Путин и Ким Чен Ын говорили в формате один на один в присутствии переводчиков; затем к ним присоединились участники делегаций, и встреча продолжалась еще полтора часа.

Лидеры двух стран не уточнили, какие темы обсуждали с глазу на глаз.

На торжественном приеме, который устроили в честь приезда Ким Чен Ына Путин предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и сказал, что решать проблему ядерной программы КНДР нужно мирным путем. Лидер Северной Корее в свою очередь пожелал России процветания, а Путину — здоровья.

По итогам встречи Путин сказал, что КНДР для денуклеаризации нужны международные гарантии безопасности, а решить проблемы на Корейском полуострове получится, когда «международное право, а не кулачное право» будет определять ситуацию в мире.
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Он добавил, что многосторонний формат переговоров по ситуации в Северной Корее понадобится, когда Пхеньяну будут готовы дать международные гарантии сохранения суверенитета. Сейчас в таких переговорах особой необходимости нет. Путин пообещал рассказать об итогах переговоров с Ким Чен Ыном руководству Китая и США.

Перед встречей эксперты говорили, что встреча с президентом России для Ким Чен Ына — попытка отыграться за провал саммита с Трампом в Ханое; по их мнению, стороны должны были обсудить ядерную программу КНДР, обеспечение безопасности на Корейском полуострове, судьбу тысяч северокорейцев, которые работают в России, и вопросы укрепления сотрудничества.

Это первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента прихода к власти в 2011 году. Его отец Ким Чен Ир трижды приезжал в Россию: в 2001, 2002 и 2011 годах. Последний визит случился за три месяца до смерти Ким Чен Ира. Владимир Путин был в Пхеньяне один раз в июле 2000 года.

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