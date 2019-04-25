14:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Бывший заместитель Обамы выдвинулся в президенты США
Американский политик Джо Байден, занимавший пост
«Ключевые ценности этой нации… наша позиция в мире… сама наша демократия… все, что сделало Америку Америкой — на кону. Поэтому сегодня я анонсирую свою кандидатуру на выборы президента Соединенных Штатов», — говорится в посте Байдена.
В конце марта — начале апреля 76-летний Байден дважды за неделю оказался в центре скандалов. Сначала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила его в домогательствах — по ее утверждению, в 2014 году политик понюхал ее волосы и поцеловал в затылок.
Затем Эми Лаппос заявила, что в 2009 году во время мероприятия по сбору средств Байден схватил ее за голову, притянул к себе и принудил потереться носами. Она не рассматривает инцидент как домогательство. «Это сексизм или мизогония», — сказала пострадавшая.
Байден занимал пост