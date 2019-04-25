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15:32 (мск), источник: Известия

Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона об украинском языке

Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский прокомментировал принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка. Политик пообещал провести тщательный анализ документа после своего вступления в должность, чтобы убедиться, что при его принятии были соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины.

Источник: Известия

«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — цитирует его слова «Украинская правда».

Зеленский также отметил, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком, однако добиваться этого надо путем создания стимулов, а не запретов и наказаний.
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Ранее 25 апреля Верховная рада на пленарном заседании приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что подпишет этот закон до вступления в должность главы государства Владимира Зеленского.

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21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, который состоялся 31 марта.

По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий первый претендент набрал 73,22% голосов, а второй — 25,45%. Срок полномочий Порошенко истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов президента Украины.

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