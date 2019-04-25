Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона об украинском языке

«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — цитирует его слова «Украинская правда».
Зеленский также отметил, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком, однако добиваться этого надо путем создания стимулов, а не запретов и наказаний.
Ранее 25 апреля Верховная рада на пленарном заседании приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что подпишет этот закон до вступления в должность главы государства Владимира Зеленского.
21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, который состоялся 31 марта.
По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий первый претендент набрал 73,22% голосов, а второй — 25,45%. Срок полномочий Порошенко истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов президента Украины.
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