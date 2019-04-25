Президент России назвал реакцию на указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР странной

«Я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный вопрос», — заявил российский президент во Владивостоке (цитата по «Интерфаксу»).
Он также удивился, что у кого-то такой шаг Москвы вызывает негативную реакцию.
Это вызвало какую-то негативную реакцию? Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию.
Господин Путин обратил внимание, что «то же самое, даже больше» делают Венгрия, Румыния и Польша. «И в этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал президент.
Российский лидер отметил, что Москва готова обсуждать решение об упрощенном получении гражданства в Совете Безопасности ООН. «Пускай выносят, пообсуждаем», — сказал господин Путин.
Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявил, что таким шагом Москва «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Евросоюз выразил мнение, что упрощенный порядок выдачи гражданства обострит конфликт, а США и вовсе заявили о провокации.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он объяснил необходимость принятия этого решения необходимостью соблюдения прав человека.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.