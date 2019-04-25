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15:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент России назвал реакцию на указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР странной

Президент России Владимир Путин назвал упрощенные условия получения российского гражданства для жителей Донбасса решением гуманитарных вопросов, а не желанием устроить провокацию Киеву.

Источник: Reuters

«Я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный вопрос», — заявил российский президент во Владивостоке (цитата по «Интерфаксу»).

Он также удивился, что у кого-то такой шаг Москвы вызывает негативную реакцию.

Это вызвало какую-то негативную реакцию? Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию.
Владимир Путин

Господин Путин обратил внимание, что «то же самое, даже больше» делают Венгрия, Румыния и Польша. «И в этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал президент.

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Российский лидер отметил, что Москва готова обсуждать решение об упрощенном получении гражданства в Совете Безопасности ООН. «Пускай выносят, пообсуждаем», — сказал господин Путин.

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявил, что таким шагом Москва «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Евросоюз выразил мнение, что упрощенный порядок выдачи гражданства обострит конфликт, а США и вовсе заявили о провокации.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он объяснил необходимость принятия этого решения необходимостью соблюдения прав человека.

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