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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Танец с саблями и веерами

Как прошла встреча лидеров России и КНДР во Владивостоке.

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Саммит лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке, как и ожидалось, без сенсаций и подписания документов. Единственным отклонением от заранее расписанной программы стала затянувшаяся беседа двух политиков тет-а-тет.

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Вместо запланированных 50 минут Владимир Путин и Ким Чен Ын проговорили два часа. Свою беседу оба лидера охарактеризовали как обстоятельную и конструктивную. По словам президента РФ, речь шла об истории межгосударственных отношений, «о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей».

«Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение», — рассказал Владимир Путин.

Он также добавил, что Москва приветствует усилия КНДР по развитию межкорейского диалога и по нормализации отношений с США. Российский лидер обращался к своему гостю со словами «уважаемый товарищ председатель», а Ким Чен Ын называл Владимира Путина «господином президентом».

Позднее Владимир Путин рассказал журналистам, что обсуждал с Ким Чен Ыном проект железной дороги и трубопровода между Северной и Южной Кореей.
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Поклонение Ким Чен Ыну

«Мы говорим об этом не первый год. Это и прямое сообщение между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб. Возможность прокладки трубопроводного транспорта, можно говорить о нефти и о газе», — сказал президент. По его словам, можно говорить и о строительстве линии электропередачи. Владимир Путин подчеркнул, что все это не только в интересах КНДР, но и Республики Корея. Однако, тут же отметил, что «есть видимый дефицит суверенитета при принятии окончательных решений, есть союзнические обязательства при принятии решений Республикой Корея, перед США в том числе».

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Прошедшие переговоры стали первой встречей двух политиков. Они готовились около года, но время их проведения удалось согласовать только сейчас.

Предыдущий российско-корейский саммит прошел в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался с президентом РФ Дмитрием Медведевым в Улан-Удэ.
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Владимир Путин посещал Северную Корею в 2000 году. Годом позже они с Ким Чен Иром встречались в Москве, а еще через год были переговоры во Владивостоке. Для Ким Чен Ына поездка в Россию стала первым зарубежным визитом после его переизбрания в апреле на пост председателя Госсовета КНДР.

По итогам переговоров в двустороннем формате корейский лидер поблагодарил хозяина встречи за «прекрасно проведенное время», добавив, что приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по ситуации на Корейском полуострове, а также обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса. Он также передал Владимиру Путину и «дорогим российским друзьям» теплый привет от правительства КНДР и всего народа страны.

По словам Ким Чен Ына, северокорейская делегация с радостью посещает «дружественного великого соседа».

Все заявления двух лидеров звучали в рамках протокольных мероприятий — в начале каждого раунда переговоров и официального приема.

Ни подписания документов, ни совместного заявления по итогам переговоров не планировалось.
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В расширенном формате переговоров с северокорейской стороны приняли участие министр иностранных дел Ли Ён Хо и первый заместитель министра иностранных дел Цой Сон Хи. Российская делегация была более представительной. На переговорах присутствовали: глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра энергетики Анатолий Яновский и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

На торжественном приеме по окончании переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ын осыпали друг друга комплиментами.

«Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих», — сказал Владимир Путин.

По его словам, ситуация вокруг Корейского полуострова, несмотря на сложную международную обстановку, благодаря стараниям товарища Ким Чен Ына в последние месяцы стабилизируется.

Владимир Путин также напомнил о визите во Владивосток отца нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Со своей стороны Ким Чен Ын предложил тост «за развитие, укрепление и процветание великой Российской Федерации, за доброе здоровье президента Путина, за счастье и прекрасное будущее двух стран, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей».

Впрочем, звучали и серьезные темы. Так, Владимир Путин подчеркнул, что альтернативы мирному решению ядерной и других проблем Корейского полуострова «нет и быть не может».
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По его словам, Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом.

Перед тем как поднять бокалы, два лидера обменялись подарками. Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину корейский меч, сказав, что подарок «олицетворяет силу, олицетворяет душу — мою и нашего народа, который поддерживает вас». В свою очередь, российский лидер подарил своему гостю дорожный чайный сервис и саблю. Согласно традиции, при обмене оружием лидеры обменялись и монетками.

Источник: РИА "Новости"
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На приеме перед гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» и оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, артисты из КНДР. Среди номеров были: «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера», «Танец с саблями» из балета «Гаянэ», а также корейские произведения «Великий полководец» и хореографический номер «Танец с веерами». Завершился концерт песней «Москва—Пхеньян».

Прощание двух лидеров было еще более трогательным, чем встреча. Владимир Путин проводил коллегу к его Mercedes. Они долго жали друг другу руки на крыльце и улыбались. Уже сидя в автомобиле, Ким Чен Ын открыл окно и около минуты махал на прощание. Президент РФ помахал в ответ. Впрочем, Ким Чен Ын пока еще не покидает Россию. Он останется осматривать достопримечательности Владивостока до пятницы.

Марианна Беленькая

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16:57 (мск)© Ньюстюб
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