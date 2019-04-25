Как защищают языки в России и США

В России в соответствии со статьей 68 Конституции государственным языком на всей территории является русский. Та же статья предоставляет республикам в составе РФ возможность устанавливать свои государственные языки, которые могут употребляться в органах власти и госучреждениях наряду с русским.
В статье 3 федерального закона «О государственном языке РФ» прописаны случаи, когда русский язык подлежит обязательному использованию:
В последних трех случаях допускается также использование государственных языков республик в составе РФ и других языков народов Российской Федерации, а также иностранных языков.
Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» дает гражданам РФ право свободного выбора языка образования. При этом по закону «Об образовании» преподавание и изучение государственных языков республик РФ не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка.
В США на федеральном уровне нет официального языка.
При этом конституция США написана только на английском языке, что де-факто подчеркивает его статус. Однако в самой конституции и поправках к ней нет никаких положений о статусе английского языка. Американские эксперты в области права отмечают, что отцы-основатели США в то время не видели в этом необходимости, как и необходимости каким-либо образом защищать использование английского языка в стране. С 1970-х годов в Конгресс периодически вносятся инициативы по принятию закона об официальном статусе английского языка в США, однако до сих пор такой закон на федеральном уровне не был принят. Последний раз такая инициатива была внесена в 2015 году.
На этом фоне в США периодически возникают инциденты, связанные с употреблением английского и других языков.
В июне 2018 года большую известность получило видео, на котором нью-йоркский юрист Аарон Шлосберг пришел в испанский ресторан и начала требовать от официантов говорить с клиентами не по-испански, а только по-английски. В противном случае он угрожал вызвать офицеров иммиграционной службы. Кроме того, с начала XIX века в стране существует неофициальное общественно-политическое движение English only, которое требует принятия закона об официальном статусе английского языка на федеральном уровне.
Отчасти благодаря этому движению такие законы были приняты в 27 штатах страны: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Флориде, Индиане, Джорджии, Гавайях, Иллинойсе, Айове, Кентукки, Луизиане, Массачусетсе, Миссисипи, Миссури, Монтане, Небраске, Нью-Гемпшире, Северной и Южной Каролине, Северной и Южной Дакоте, Теннесси, Юте, Виргинии и Вайоминге. В штате Аляска помимо английского официальными являются языки коренного населения — алеутский, эякский и др. (всего около десяти) На Гавайях помимо английского официальным является язык коренного населения — гавайский.
Евгений Хвостик, Евгений Козичев