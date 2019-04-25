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19:57 (мск), источник: ТАСС

Источник: кабмин не будет запрещать ввоз в РФ мясной и молочной продукции для личных нужд

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ не рассматривает вопрос о введении запрета на ввоз в Россию частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для собственных нужд. Об этом сообщил журналистам источник в аппарате кабмина.

Источник: AP 2019

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», — сказал он. «Этот вопрос не рассматривается», — добавил представитель аппарата кабмина.

Ранее в четверг газета «Ведомости» сообщила, что Национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мяса, птицы и изделий из них, предложила курирующему эту сферу вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами в РФ из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Необходимость этого производители объясняют рисками распространения таким путем из-за рубежа в РФ возбудителей опасных болезней животных.

Источник в аппарате напомнил, что в настоящее время действует ряд ограничений на ввоз в РФ продуктов из-за рубежа. Так, частным лицам при пересечении границы разрешается бесплатно и без ветеринарного сертификата ввезти в РФ готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом не более 5 кг на человека.
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К этой категории относятся изделия из мяса и птицы, в том числе колбасы, изделия из рыбы и морепродукты, молоко и молочные продукты, включая сыр, и другие.

Табачные изделия и алкоголь для личного пользования могут ввозить в РФ только совершеннолетние граждане. Один взрослый вправе провезти на территорию РФ не более 200 сигарет или 50 сигар. Что касается алкоголя, то совершеннолетние граждане могут беспошлинно ввести в РФ до трех литров алкоголя и еще до двух литров с уплатой пошлины.

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Россиянам могут запретить ввозить мясную и молочную продукцию из-за рубежа
Во время загрузки произошла ошибка.
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