19:57 (мск), источник: ТАСС
Источник: кабмин не будет запрещать ввоз в РФ мясной и молочной продукции для личных нужд
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ не рассматривает вопрос о введении запрета на ввоз в Россию частными лицами
«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», — сказал он. «Этот вопрос не рассматривается», — добавил представитель аппарата кабмина.
Ранее в четверг газета «Ведомости» сообщила, что Национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мяса, птицы и изделий из них, предложила курирующему эту сферу
К этой категории относятся изделия из мяса и птицы, в том числе колбасы, изделия из рыбы и морепродукты, молоко и молочные продукты, включая сыр, и другие.
Табачные изделия и алкоголь для личного пользования могут ввозить в РФ только совершеннолетние граждане. Один взрослый вправе провезти на территорию РФ не более 200 сигарет или 50 сигар. Что касается алкоголя, то совершеннолетние граждане могут беспошлинно ввести в РФ до трех литров алкоголя и еще до двух литров с уплатой пошлины.