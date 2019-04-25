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22:23 (мск), источник: Ведомости

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сокращение числа стран, входящих в Шенгенскую зону, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

В ее нынешнем виде зона не нужна. считает он. Из зоны нужно исключить страны, которые отказываются распределять у себя пребывающих в Европу мигрантов, заявил он журналистам.

Он призвал соседей Франции более тщательно следить за своими границами. «Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы», — подчеркнул Макрон. Французский президент пообещал сделать более справедливой миграционную политику Франции: продолжать предоставлять убежище нуждающимся, но бороться с злоупотреблениями.

Шенгенская зона существует с 1995 г., когда пограничный контроль между собой отменили Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания. Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 государств. Въезд для путешественников в зону сопровождается контролем на внешней границе, проверки на внутренних рубежах государств не проводятся.

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