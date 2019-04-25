Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
У «буханки» появилась версия за 800 000 рублей (фото)
Красавица-дочь Малинина восхитила сеть (фото)
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Чем кроме луковой шелухи покрасить яйца: свежие идеи (фото)
Жасмин показала, как ее дети любят сцену
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Женщина прожила 99 лет с органами наоборот
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
Мадонна сняла первый за несколько лет клип
Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
31Юбилей Примадонны
22:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Глава Хакасии Валентин Коновалов утвердил надбавку в 400% к своему окладу

АБАКАН, 25 апреля 2019, 21:43 — REGNUM Доплаты глава Хакасии и члены республиканского правительства будут получать «за особые условия труда».

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил четырёхкратную надбавку к своему должностному окладу и должностным окладам членов регионального правительства «за особые условия труда». Соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте регионального кабмина.
Документ предписывает внести в ранее действующее постановление об утверждении порядка осуществления доплат к должностному окладу членам республиканского правительства следующий абзац:

«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия».

В настоящее время, как сообщается на сайте, постановление проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 29 апреля.

Обнародован рецепт майдана в России от Глобального государства
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор на 10 лет
Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Раскрыта тайна старой визитки Путина
«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
ЦБ обнаружил хищение 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ
Спорт
«Зенит» ближе к победе в РПЛ, а «Локомотив» борется с ЦСКА за ЛЧ Третья победа подряд в рамках РПЛ в матче с московским «Динамо» позволила петербургскому «Зениту» сохранить отрыв от столичного «Локомотива» в борьбе за чемпионство
Hi-Tech
В США назвали «убийцу» российского танка В основном их подбивает система TOW-2A 1984 года.
Авто
У «буханки» появилась версия за 800 000 рублей (фото) Ульяновский автозавод представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи»
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
Красавица-дочь Малинина восхитила сеть (фото) Мама Устиньи показала ее весенний снимок
Леди
Как выглядит молодая россиянка, ставшая возлюбленной Деппа Пара уже думает о свадьбе.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь