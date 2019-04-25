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Глава Хакасии Валентин Коновалов утвердил надбавку в 400% к своему окладу
АБАКАН, 25 апреля 2019, 21:43 — REGNUM Доплаты глава Хакасии и члены республиканского правительства будут получать «за особые условия труда».
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил четырёхкратную надбавку к своему должностному окладу и должностным окладам членов регионального правительства «за особые условия труда». Соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте регионального кабмина.
Документ предписывает внести в ранее действующее постановление об утверждении порядка осуществления доплат к должностному окладу членам республиканского правительства следующий абзац:
«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия».
В настоящее время, как сообщается на сайте, постановление проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 29 апреля.