Украина остановила транзит российской нефти

Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».
Украинский оператор АО «Укртранснафта» пошел на такой шаг из-за невозможности доставить нефть в Словакию, ранее отказавшейся от приема некачественной нефти. Еще одним поводом стало отсутствие свободных мощностей на венгерском пункте сдачи «Фенешлитке».
Ранее решение о приостановке на неопределенный срок транзита нефти из России из-за ее качества также приняла Польша.
Белоруссия заявила о снижении качества нефти, поступающей из России, на южной ветке газопровода «Дружба» 19 апреля. В сырье обнаружили высокое содержание хлорорганических соединений, что стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию.
Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. По нему через Белоруссию осуществляется транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.