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01:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на белорусскую «Гомельтранснефть Дружба».

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что полностью прекращена перекачка нефти на участке «Мозырь-Броды».

Украинский оператор АО «Укртранснафта» пошел на такой шаг из-за невозможности доставить нефть в Словакию, ранее отказавшейся от приема некачественной нефти. Еще одним поводом стало отсутствие свободных мощностей на венгерском пункте сдачи «Фенешлитке».

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Ранее решение о приостановке на неопределенный срок транзита нефти из России из-за ее качества также приняла Польша.

Белоруссия заявила о снижении качества нефти, поступающей из России, на южной ветке газопровода «Дружба» 19 апреля. В сырье обнаружили высокое содержание хлорорганических соединений, что стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. «Транснефть» признала проблемы и пообещала исправить ситуацию.

Нефтепровод «Дружба» — система магистральных нефтепроводов. По нему через Белоруссию осуществляется транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.

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