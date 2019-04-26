14:13 (мск), источник: Известия
Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом
В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Не имеющая мировых аналогов система подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тыс. км. Первые машины уже переданы Балтийскому флоту.
Комплекс, вставший на боевое дежурство в Калининграде, способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника.
Аппаратура в автоматическом режиме собирает данные об излучателях сигналов в
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