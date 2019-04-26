Небензя назвал цели указа о гражданстве для жителей ДНР и ЛНР

По его словам, еще до указа президента Владимира Путина сотни тысяч жителей юго-востока Украины просили предоставить им гражданство России. Небензя подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о наличии высокой потребности в российском гражданстве у людей из этого региона.
В частности, он привел данные МВД России, согласно которым с первого апреля 2014 года по второе апреля 2019 года на российскую территорию въехали и осталось 925,548 тысячи граждан с юго-востока Украины.
Всего сейчас в России 2,3 миллиона украинских граждан, по вопросу получения российского гражданства за этот период обратились более 334 тысяч.
Путин в среду подписал указ, предусматривающий введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Решение было принято с целью «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».
Документы подаются в уполномоченные органы на территории России. Срок рассмотрения заявления не должен превышать трех месяцев.
Путин пояснил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами в Донбассе переходит границы.