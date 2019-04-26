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07:10 (мск), источник: Ведомости

СМИ узнали о подготовке США новой ядерной сделки с Россией и Китаем

Белый дом работает над параметрами новой ядерной сделки с участием России и Китая. Об этом сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на свои источники.

Источник: AP 2019

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа ведет интенсивные межведомственные консультации по определению контуров нового документа, призванного заменить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 г. В конце 2018 г. США инициировали приостановку Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Еще раньше, в 2001 г., Вашингтон вышел из Договора об ограничении систем ПРО.

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О возможности заключения новой сделки Трамп заявлял уже не раз. «Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем», — отмечал он во время своего январского обращения к нации. В последнем случае президент США пообещал своему народу техническое превосходство американской оборонной промышленности над потенциальными противниками США. «Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен включать в себя Россию и Китай, а также все оружие, все боеголовки, все ракеты», — приводит телеканал слова высокопоставленного представителя Белого дома. Другой собеседник уточнил, что разработать такой документ ранее не пыталась ни одна американская администрация, как не пыталась и выстроить отношения с Северной Кореей.

Эксперты по контролю над вооружениями опасаются, что смыслом этой работы является нежелание Вашингтона продлевать СНВ-3, который Трамп и его советник по нацбезопасности Джон Болтон не раз называли односторонней сделкой.
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Такую версию, в частности высказала старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл. Один из чиновников фактически подтвердил это предположение, заметив, что договор СНВ включает ограниченный набор вооружений, тогда как Трамп призывает к тому, чтобы «уничтожить классы оружия». В феврале 2018 г. российский МИД заявлял о выполнении условий этого договора, предполагающего существование 700 развернутых носителей (и еще 100 неразвернутых) и 1550 боезарядов на них. К носителям относятся межконтинентальные баллистические ракеты наземного (шахтного и мобильного) базирования, баллистические ракеты для подводных лодок и тяжелые бомбардировщики.

И Трамп, и Болтон ранее заявляли, что в сдерживании ядерного потенциала должны участвовать больше чем две страны, обладающие статусом ядерной державы. Однако Китай уже давал понять, что не намерен подключаться к системе сдерживания, учитывая, что его потенциал не составляет и десятой части того, что есть у России и США. В случае если Пекин все же согласится стать «младшим партнером» в сделке, это поставит Вашингтон и Пекин перед сложным выбором, отмечает Белл: или радикально сократить свой ядерный потенциал, или позволить Пекину наращивать его возможности.

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