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11:53 (мск), источник: Известия

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности глав регионов. Документ был опубликован в пятницу, 26 апреля, на портале правовой информации.

Источник: Известия

Согласно указу, администрация главы государства должна разработать и представить до 1 июня 2019 года методику расчета показателей. Доклад о значениях должен представляться ежегодно в срок до 1 марта.

Оценивать руководителей планируется по 15 показателям, в том числе по уровню доверия к власти, а также экономическим и социальным достижениям.

Так, подсчитывать будут число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в базовых несырьевых отраслях, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности и многое другое.

Ранее в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что женщины являются более эффективными руководителями, чем мужчины.

«Руководитель точно не должен быть никаким злодеем: сверкать очами, стучать кулаком, орать. Это, как правило, ни к чему не приводит», — отметил глава кабмина.

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