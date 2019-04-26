Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов

Согласно указу, администрация главы государства должна разработать и представить до 1 июня 2019 года методику расчета показателей. Доклад о значениях должен представляться ежегодно в срок до 1 марта.
Оценивать руководителей планируется по 15 показателям, в том числе по уровню доверия к власти, а также экономическим и социальным достижениям.
Так, подсчитывать будут число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в базовых несырьевых отраслях, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности и многое другое.
Ранее в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что женщины являются более эффективными руководителями, чем мужчины.
«Руководитель точно не должен быть никаким злодеем: сверкать очами, стучать кулаком, орать. Это, как правило, ни к чему не приводит», — отметил глава кабмина.