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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Си Цзиньпин назвал Владимира Путина самым близким другом

Лидер КНР Си Цзиньпин считает президента России Владимира Путина «самым близким другом», который внес вклад «исторического значения» в развитие отношений двух стран.

Источник: РИА "Новости"

«Для китайского народа Путин — искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг», — сказал Си Цзиньпин (цитата по телеканалу НТВ).

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Глава Китая во время международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине заявил, что ценит и дорожит «искренней дружбой» с российским президентом. По подсчетам Си Цзиньпина, он уже 30 раз встречался с господином Путиным.

В рамках пекинского форума Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа. Президент России назвал большой честью получить этот документ университета, где учился его «дорогой друг» Си Цзиньпин. «Среди выпускников университета и мой дорогой друг председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпин», — сказал господин Путин.

Ранее Россия заняла первую строчку в рейтинге стран, в наибольшей степени подходящих для сотрудничества в рамках китайского проекта «Пояса и пути».

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