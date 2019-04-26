Си Цзиньпин назвал Владимира Путина самым близким другом

«Для китайского народа Путин — искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг», — сказал Си Цзиньпин (цитата по телеканалу НТВ).
Глава Китая во время международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине заявил, что ценит и дорожит «искренней дружбой» с российским президентом. По подсчетам Си Цзиньпина, он уже 30 раз встречался с господином Путиным.
В рамках пекинского форума Владимиру Путину вручили диплом почетного доктора университета Цинхуа. Президент России назвал большой честью получить этот документ университета, где учился его «дорогой друг» Си Цзиньпин. «Среди выпускников университета и мой дорогой друг председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпин», — сказал господин Путин.
Ранее Россия заняла первую строчку в рейтинге стран, в наибольшей степени подходящих для сотрудничества в рамках китайского проекта «Пояса и пути».