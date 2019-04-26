Разработчик рассказал о результате испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Такое заявление в интервью РИА Новости сделал генеральный директор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.
«Это (превышение характеристик ТЗ. — Прим. ред.) касалось скоростных показателей, а также показателей, касающихся преодоления препятствий», — уточнил он.
Все остальные данные подтвердились. «Машина показывает себя так, как мы и ожидали», — добавил собеседник агентства.
Ранее Красовицкий заявлял, что в «Бумеранге» реализуют самые передовые оборонные технологии: машина будет обладать защитой верхней полусферы, комплексами обороны против высокоточного оружия, а также сможет управляться дистанционно.
В свою очередь, главнокомандующий сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что «Бумеранг» по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.
Впервые платформу представили в 2015 году в рамках военного парада, приуроченного к 70-летию Победы на Красной площади, наряду с такими образцами бронетехники будущего, как «Армата» и «Курганец».