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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Разработчик рассказал о результате испытаний боевой платформы «Бумеранг»

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны.

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление в интервью РИА Новости сделал генеральный директор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

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«Это (превышение характеристик ТЗ. — Прим. ред.) касалось скоростных показателей, а также показателей, касающихся преодоления препятствий», — уточнил он.

Все остальные данные подтвердились. «Машина показывает себя так, как мы и ожидали», — добавил собеседник агентства.

Ранее Красовицкий заявлял, что в «Бумеранге» реализуют самые передовые оборонные технологии: машина будет обладать защитой верхней полусферы, комплексами обороны против высокоточного оружия, а также сможет управляться дистанционно.

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В свою очередь, главнокомандующий сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что «Бумеранг» по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.

Впервые платформу представили в 2015 году в рамках военного парада, приуроченного к 70-летию Победы на Красной площади, наряду с такими образцами бронетехники будущего, как «Армата» и «Курганец».

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