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17:28 (мск), источник: Ведомости

Кремль одобрил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

В Кремле позитивно восприняли инициативу президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие. «Идея прекрасная!» — ответил на запрос «Ведомостей» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

В то же время представитель Кремля обратил внимание на отсутствие деталей в предложении американского президента: «Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы».

Ранее в пятницу, 26 апреля, в интервью Fox News Трамп заявил, что все страны должны избавиться от ядерного оружия: «Сегодня я видел, как президент [Владимир] Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него».

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В российском МИДе, как и в Кремле, приветствовали инициативу президента США. Замглавы МИДа Сергей Рябков сказал «Интерфаксу», что у Москвы есть позиция по этому вопросу и она будет излагать ее всем странам ядерной пятерки, в том числе США.

«Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках», — сказал чиновник.

По словам ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, инициатива Трампа — это предложение, которое невозможно отвергнуть с порога.

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Но, учитывая взгляды помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и других чиновников, которые в принципе отвергают идею контроля за вооружениям, эта инициатива может быть сформулирована так, чтобы у США оказались односторонние преимущества, и Россия и Китай будут вынуждены ее отвергнуть.

Это, в свою очередь, позволит США возложить на них политическую ответственность за провал инициативы, полагает эксперт.

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