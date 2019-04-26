Критерии оценки эффективности губернаторов четкие и прозрачные — эксперт

«О необходимости прозрачных и четких критериев оценки работы региональной власти говорили давно, и попытки подойти к взаимодействию с субъектами РФ через призму работы предпринимались несколько раз, но эти критерии были размытыми и неоднозначными. Сегодня в указе речь идет о четком, понятном и унифицированном перечне. Президент его одобрил, сроки определены, ждем методику расчета показателей», — сказал Мартынов.
По словам политолога, в новом перечне акцент делается на социально-экономических показателях.
«Чем выше, например, уровень продолжительности жизни или заработной платы в регионе, тем выше будет оценка эффективности губернатора», — заключил Мартынов.
В пятницу Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности глав регионов, согласно которому работа губернаторов будет оцениваться по 15 показателям. В список входят такие критерии как продолжительность жизни, качество окружающей среды, доступность жилья, уровень бедности и другие.
Администрации президента поручено до 1 июня подготовить методику расчета показателей. Отчеты об оценке эффективности губернаторов будут ежегодно предоставляться главе государства до 1 марта.