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20:19 (мск), источник: РАПСИ

Критерии оценки эффективности губернаторов четкие и прозрачные — эксперт

МОСКВА, 26 апр — РАПСИ. Перечень критериев оценки эффективности деятельности глав регионов, утвержденный указом президента РФ, включает в себя четкие и прозрачные критерии, сказал РАПСИ директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«О необходимости прозрачных и четких критериев оценки работы региональной власти говорили давно, и попытки подойти к взаимодействию с субъектами РФ через призму работы предпринимались несколько раз, но эти критерии были размытыми и неоднозначными. Сегодня в указе речь идет о четком, понятном и унифицированном перечне. Президент его одобрил, сроки определены, ждем методику расчета показателей», — сказал Мартынов.

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По словам политолога, в новом перечне акцент делается на социально-экономических показателях.

«Чем выше, например, уровень продолжительности жизни или заработной платы в регионе, тем выше будет оценка эффективности губернатора», — заключил Мартынов.

В пятницу Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности глав регионов, согласно которому работа губернаторов будет оцениваться по 15 показателям. В список входят такие критерии как продолжительность жизни, качество окружающей среды, доступность жилья, уровень бедности и другие.

Администрации президента поручено до 1 июня подготовить методику расчета показателей. Отчеты об оценке эффективности губернаторов будут ежегодно предоставляться главе государства до 1 марта.

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