21:06 (мск), источник: РИА Новости
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
«Моя администрация никогда не ратифицирует Международный договор о торговле оружием <…> Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением», — сказал Трамп, выступая на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе.
Президент добавил, что официальное уведомление вскоре будет направлено в ООН.
Прямо на трибуне Трамп подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации.
«Под моим управлением моей администрации мы никому не отдадим суверенитет Америки. Мы никогда не позволим иностранным бюрократам топтаться на Второй поправке (дает право владеть оружием. — Прим. ред.)», — сказал президент США.
Указанный договор устанавливает рамки торговли обычными вооружениями. Администрация Барака Обамы присоединилась к документу и просила сенат его ратифицировать.
В Белом доме пояснили, что решение нацелено на защиту суверенитета США.
«Договор просто не требуется для того, чтобы США участвовали в ответственной торговле оружием. Америка продолжит соблюдать законы США», — говорится в заявлении администрации.
В Белом доме также отметили, что договор, по мнению США, не достигает своих целей.
«Договор не решает проблему безответственной продажи оружия. Он ограничивает только ответственные страны, а безответственным позволяет продолжать (свою политику). В настоящий момент 63 страны находятся полностью вне договора, включая крупных экспортеров оружия, таких как Россия и Китай», — говорится в сообщении.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал решение Трампа. По мнению сенатора, оно повредит международной безопасности.
«Неизбежно будет создано больше очагов напряженности в мире. США теперь будут бесконтрольно торговать оружием, увеличат его продажи», — заявил Клинцевич.
По словам сенатора, Россия не планирует последовать примеру США и отказаться от ратификации договора.