Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Натали Портман и Селена Гомес вышли в свет в черных нарядах
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой
Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина врачи учат ходить
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
В России начали уничтожать сомнительные Volkswagen
Кожевникова, Асмус, Навка: лучшие наряды церемонии закрытия ММКФ
Шарлиз Терон вышла на красную дорожку в контрастном платье
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Российская футболистка забила «Барселоне» (видео)
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
10Скончалась Элина Быстрицкая
21:06 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.

Источник: РИА Новости

«Моя администрация никогда не ратифицирует Международный договор о торговле оружием <…> Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением», — сказал Трамп, выступая на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе.

Президент добавил, что официальное уведомление вскоре будет направлено в ООН.

Читайте также
Кремль одобрил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Прямо на трибуне Трамп подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации.

«Под моим управлением моей администрации мы никому не отдадим суверенитет Америки. Мы никогда не позволим иностранным бюрократам топтаться на Второй поправке (дает право владеть оружием. — Прим. ред.)», — сказал президент США.

Указанный договор устанавливает рамки торговли обычными вооружениями. Администрация Барака Обамы присоединилась к документу и просила сенат его ратифицировать.

«Договор не достигает своих целей»

В Белом доме пояснили, что решение нацелено на защиту суверенитета США.

Читайте также
СМИ узнали о подготовке США новой ядерной сделки с Россией и Китаем

«Договор просто не требуется для того, чтобы США участвовали в ответственной торговле оружием. Америка продолжит соблюдать законы США», — говорится в заявлении администрации.

В Белом доме также отметили, что договор, по мнению США, не достигает своих целей.

«Договор не решает проблему безответственной продажи оружия. Он ограничивает только ответственные страны, а безответственным позволяет продолжать (свою политику). В настоящий момент 63 страны находятся полностью вне договора, включая крупных экспортеров оружия, таких как Россия и Китай», — говорится в сообщении.

Ущерб международной безопасности

Читайте также
Ядерному миру — да, да, да

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал решение Трампа. По мнению сенатора, оно повредит международной безопасности.

«Неизбежно будет создано больше очагов напряженности в мире. США теперь будут бесконтрольно торговать оружием, увеличат его продажи», — заявил Клинцевич.

По словам сенатора, Россия не планирует последовать примеру США и отказаться от ратификации договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
07:10 (мск)СМИ узнали о подготовке США новой ядерной сделки с Россией и Китаем
19 апреляЯдерному миру — да, да, да
10 апреляВ США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
Трамп предложил Москве и Пекину вместе с Вашингтоном отказаться от ядерного оружия
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
 Умерла Элина Быстрицкая
На Украине нашли способ 'отомстить' России за паспорта на Донбассе
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
Назван самый популярный способ поиска работы среди молодежи в РФ
Арест полковников ФСБ связали с делом вице-мэра Москвы
В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Ученые: рак легких «атакует» некурящих
Спорт
Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков Наказание бразилец понес за слова о позорном судействе в матче с «Манчестер Юнайтед»
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой Звезде больше не удается скрывать беременность
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь