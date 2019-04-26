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22:21 (мск), источник: Интерфакс

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Посольство США отказало в визе российскому эксперту по химоружию, который должен был выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке с докладом по Сирии, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в госструктурах РФ.

Источник: AP 2019

«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России, доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, планировалось, что 25 апреля в Нью-Йорке Поклонский выступит на специальном брифинге в ходе заседания Совбеза ООН.

«Ожидалось, что Дмитрий Поклонский озвучит результаты анализа российскими экспертами доклада миссии Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов в связи с предполагаемым применением химоружия в Сирии в городе Дума 7 апреля 2018 года», — сказал источник.
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7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

В марте этого года ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией Организации в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

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