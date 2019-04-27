Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Согласно указу, в срок до 15 июня правительству необходимо выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье.
«Считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края, в том числе ремонт поврежденного и строительства нового жилья для граждан, пострадавших от пожара, восстановление сельскохозяйственных ресурсов, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры чабанских стоянок, жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в документе.
Кроме того президент поручил правительству до 1 июля разработать проекты нормативных правовых актов, закрепляющих понятия лесных и природных пожаров, «а также разделение сфер ответственности между соответствующими органами власти и разграничение зон ответственности подразделений различных видов пожарной охраны». Также Владимир Путин поручил проработать механизм изъятия земли за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.
С 19 апреля в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу огнем было практически полностью уничтожено село Усть-Ималка Ононского района. Горели постройки, в том числе жилые, в Александровско-Заводском, Балейском, Борзинском, Краснокаменском районах. Накануне президент прибыл в Читу, где провел совещание по ситуации с природными пожарами. По его итогам был определен размер компенсации пострадавшим от природных пожаров в Забайкалье — от 10 до 400 тыс. руб.