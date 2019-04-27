США увидели серьезные недостатки в решении ВТО по России и Украине

По мнению американских властей решение ВТО было преждевременным и не соответствует стандартам международного права. Кроме того, он якобы является неубедительным и проблематичным, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
26 апреля в Минэкономразвития (Минэк) сообщили, что вступило в силу решение ВТО по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы.
Москва ввела ограничения на транзит украинских грузов через российскую территорию с 1 января 2016 года. Это стало реакцией на начало действия с той же даты зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.
Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки из Украины в Казахстан через Россию должны производиться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС. Украина в ответ подала иск в ВТО, который впоследствии проиграла.