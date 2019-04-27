Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опубликовано лучшее селфи месяца (это надо увидеть)
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина врачи учат ходить
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
Россиянам больше не нужны дачи
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Полина Гагарина показала забавное фото своей именинницы-дочери
В сети спорят, на кого из родителей больше похож сын Гришаевой
Певцов с женой и сыном представил совместный фильм с Литвиновой
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
В России начали уничтожать сомнительные Volkswagen
«Улучшенная копия»: Канделаки восхитилась красавицей-дочерью
Натали Портман и Селена Гомес вышли в свет в черных нарядах
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
10Скончалась Элина Быстрицкая
04:50 (мск), источник: Известия

США увидели серьезные недостатки в решении ВТО по России и Украине

Соединенные Штаты увидели серьезные недостатки в решении третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО), которое признает правомерным ограничение Россией транзита украинской продукции.

По мнению американских властей решение ВТО было преждевременным и не соответствует стандартам международного права. Кроме того, он якобы является неубедительным и проблематичным, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

26 апреля в Минэкономразвития (Минэк) сообщили, что вступило в силу решение ВТО по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы.

Москва ввела ограничения на транзит украинских грузов через российскую территорию с 1 января 2016 года. Это стало реакцией на начало действия с той же даты зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки из Украины в Казахстан через Россию должны производиться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС. Украина в ответ подала иск в ВТО, который впоследствии проиграла.

 Подтянули язык: как Латвия запретила русские школы
Внимание, за рулем Германия: Берлин рвется управлять ЕС
Трамп заявил о выходе из договора о торговле оружием
Россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузина Mercedes
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В телевизор россиянки «нагло проник» неизвестный
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Спорт
Двумя субботними матчами откроется 26-й тур чемпионата России «Анжи» дома встретится с «Ростовом», а «Динамо» примет «Ахмат»
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ
Дети
44-летняя актриса Екатерина Архарова впервые станет мамой Звезде больше не удается скрывать беременность
Леди
8 цитат Элины Быстрицкой о любви и жизни Актриса скончалась в 91 год
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь