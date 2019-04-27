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09:49 (мск), источник: Интерфакс

Проведение «Прямой линии» президента Путина наметили на лето

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Традиционная «Прямая линия» президента России Владимира Путина в этом году состоится летом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Примерной даты мероприятия он не назвал.

В прошлом году «Прямая линия» состоялись 7 июня. Она продолжалась 4 часа 25 минут. Впервые за десять лет ежегодное мероприятие проходило без зрителей в студии, зато была устроена видеосвязь с членами правительства и главами регионов, которые также отвечали на вопросы — президента и граждан.

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