09:49 (мск), источник: Интерфакс
Проведение «Прямой линии» президента Путина наметили на лето
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Традиционная «Прямая линия» президента России Владимира Путина в этом году состоится летом, сообщил его
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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Традиционная «Прямая линия» президента России Владимира Путина в этом году состоится летом, сообщил его
Примерной даты мероприятия он не назвал.
В прошлом году «Прямая линия» состоялись 7 июня. Она продолжалась 4 часа 25 минут. Впервые за десять лет ежегодное мероприятие проходило без зрителей в студии, зато была устроена видеосвязь с членами правительства и главами регионов, которые также отвечали на вопросы — президента и граждан.