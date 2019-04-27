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12:28 (мск), источник: Интерфакс

Путин сообщил о планах упростить получение гражданства РФ для всех украинцев

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.

Источник: AP 2019

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство» — заявил он на пресс-конференции в Пекине.

Кроме того, президент назвал «страшилками» утверждения о том, что предоставление паспортов РФ жителям Донбасса дорого обойдется российскому бюджету.

«Что касается обсуждения этой темы: я думаю, что в обсуждении этой темы, прежде всего, особенно с точки зрения “страшилок” для российского бюджета, для наших бюджетников, вот эти “страшилки” вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе», — заявил он отвечая на вопрос «Интерфакса».

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Президент подчеркнул, что решение о гражданстве не было спонтанным, и «не принималось с кондачка».

«Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», — отметил Путин.

По его словам, расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд руб. Но это цифра не за год, а за несколько предстоящих лет.

Упрощенный порядок

Российские власти разрешили жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал 24 апреля Владимир Путин.

Как отмечается в документе, решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Упрощенный порядок получения гражданства позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

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В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощенном порядке — органы МВД в течение 3−6 месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей ДНР и ЛНР является еще одним примером вмешательства Москвы в дела соседнего государства и этапом подготовки к агрессии против нее.

Владимир Путин назвал странной негативную реакцию официального Киева. Он отметил, что подобная практика давно существует в других странах, которые выдавали паспорта гражданам Украины.

«Польша вот уже много лет — чуть ли не десять лет — выдает карту поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. И в этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин.

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