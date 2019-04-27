13:07 (мск), источник: РИА Новости
Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента
КИЕВ, 27 апр — РИА Новости.
Ранее депутат Рады Валерий Писаренко заявил, что парламентарии разработали законопроект, который существенно ограничивает права президента Украины и передает часть его полномочий
«Относительно идеи пересмотреть полномочия Президента. Как по мне, предложенный закон противоречит Конституции», — написала Тимошенко на странице в Facebook в субботу.
Тимошенко считает, что люди устали от политических интриг и ждут перемен в жизни. «Полномочия президента четко определены Конституцией. Надо дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу», — заявила лидер партии.
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Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко признал поражение.