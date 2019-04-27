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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.

Источник: Reuters

Ранее депутат Рады Валерий Писаренко заявил, что парламентарии разработали законопроект, который существенно ограничивает права президента Украины и передает часть его полномочий премьер-министру и парламенту, опубликовав текст законопроекта.

«Относительно идеи пересмотреть полномочия Президента. Как по мне, предложенный закон противоречит Конституции», — написала Тимошенко на странице в Facebook в субботу.

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Тимошенко считает, что люди устали от политических интриг и ждут перемен в жизни. «Полномочия президента четко определены Конституцией. Надо дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу», — заявила лидер партии.

Также экс-премьер подчеркнула, что следующему украинскому президенту пришло время назвать кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, председателя СБУ, а парламент должен «дать возможность назначить их как можно быстрее».

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко признал поражение.

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