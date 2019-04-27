Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

«Максимум [я готов] консультировать в чем-то его», — сказал Коломойский, отвечая на вопрос о том, в каком статусе он готов работать с командой Зеленского.
Предприниматель считает, что будущий президент взвалил на себя большой груз и это, прежде всего, его ответственность. «Мы надеемся, что он справится, — сказал бизнесмен. — Я готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление».
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
В 2015 году Коломойский из-за конфликта с президентом Петром Порошенко был отправлен в отставку с должности главы Днепропетровской области, после чего постоянно проживал за пределами страны. На Украине именно с ним многие связывают приход в политику Зеленского, однако сам шоумен, одержавший в итоге победу на выборах, неоднократно заявлял, что он «не проект Коломойского».