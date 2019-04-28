В ЕС обеспокоены отказом США поддержать договор о торговле оружием

Как пишет «РИА Новости», ЕС намерено и впредь призывать все государства присоединиться к договору, особенно экспортеров и импортеров оружия, а также решительно поддерживает документ, направленный на искоренение незаконной торговли оружием.
26 апреля сообщалось, что в Вашингтоне приняли решение о выходе из международного договора о торговле оружием. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация не собирается ратифицировать это соглашение. В Белом доме отметили, что причиной стало то, что многие страны в нем не участвуют, в том числе Россия и Китай.
Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его должны ратифицировать 50 стран — членов ООН. На сентябрь 2015 года его подписали 130 государств, ратифицировали — 74.
Документ регулирует международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствии со специальной конвенцией, и призван предотвратить незаконный оборот. Он устанавливает стандарты экспорта обычных вооружений и вооружений, которые использовались бы при геноциде, военных преступлениях, терактах и преступлениях против человечности.