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03:44 (мск), источник: Известия

В ЕС обеспокоены отказом США поддержать договор о торговле оружием

Евросоюз обеспокоен решением США отказаться от ратификации международного договора, который регулирует торговлю обычным вооружением, в том числе стрелковым, и считает, что оно нанесет ущерб усилиям по борьбе с его незаконным оборотом и повышением прозрачности в данной сфере. Об этом сообщила европейская дипслужба.

Источник: AP 2019

Как пишет «РИА Новости», ЕС намерено и впредь призывать все государства присоединиться к договору, особенно экспортеров и импортеров оружия, а также решительно поддерживает документ, направленный на искоренение незаконной торговли оружием.

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26 апреля сообщалось, что в Вашингтоне приняли решение о выходе из международного договора о торговле оружием. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация не собирается ратифицировать это соглашение. В Белом доме отметили, что причиной стало то, что многие страны в нем не участвуют, в том числе Россия и Китай.

Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его должны ратифицировать 50 стран — членов ООН. На сентябрь 2015 года его подписали 130 государств, ратифицировали — 74.

Документ регулирует международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствии со специальной конвенцией, и призван предотвратить незаконный оборот. Он устанавливает стандарты экспорта обычных вооружений и вооружений, которые использовались бы при геноциде, военных преступлениях, терактах и преступлениях против человечности.

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История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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