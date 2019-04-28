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00:20 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский согласился обменять пленных в Донбассе по формуле «всех на всех»

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Избранный президент Украины против того, чтобы прибегать к «языку угроз».

Источник: Reuters

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз.

Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.

«С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова», — говорится в заявлении Зеленского в ответ на высказывания президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в субботу в Пекине.

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Владимир Зеленский указал, что с Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления. «Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять», — отметил он.

«Я действительно не бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед ним. Никто не попадет сразу в рай. Сначала будет суд», — добавил Зеленский.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. «Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — сказал Путин пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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