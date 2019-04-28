07:45 (мск), источник: Аргументы и факты
В Бундестаге призвали оказать на Россию «устрашающее воздействие»
Депутаты от Свободной демократической партии Германии предложили новую стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Депутаты от Свободной демократической партии Германии предложили новую стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе.
Фракция Свободной демократической партии Германии в Бундестаге предложила новую стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе.
Она направлена на оказание большего давления на Россию. Документ в ближайшее время предложат на рассмотрение парламента, сообщает Bild.
В партии считают, что это придаст новый импульс развитию ситуации на востоке Украины и заставит стороны приступить к мирным переговорам.