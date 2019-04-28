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07:45 (мск), источник: Аргументы и факты

В Бундестаге призвали оказать на Россию «устрашающее воздействие»

Депутаты от Свободной демократической партии Германии предложили новую стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе.

Источник: Reuters

Фракция Свободной демократической партии Германии в Бундестаге предложила новую стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе.

Она направлена на оказание большего давления на Россию. Документ в ближайшее время предложат на рассмотрение парламента, сообщает Bild.

Авторы стратегии предлагают привлечь миссию ООН или дополнительные силы немецкой гражданской полиции, чтобы оказать «устрашающее воздействие».

В партии считают, что это придаст новый импульс развитию ситуации на востоке Украины и заставит стороны приступить к мирным переговорам.

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