Первый президент Украины предупредил о попытках скомпрометировать Зеленского

По его словам, любые негативные посылы в адрес Зеленского — это неуважение к украинскому народу. Кравчук также отметил, что знает победившего на выборах кандидата как ответственного человека.
«Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро примет механизмы реализации и влияния. Нет в мире такого президента, который бы знал все», — добавил он.
Ранее Кравчук посоветовал Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма. Он пояснил, что Киев не признает вступление Крыма в состав России, однако важно налаживать с населением полуострова «человеческие» отношения. Среди необходимых шагов в этом направлении политик назвал снятие всех блокад, а также переход на цивилизованные рыночные отношения по вопросам водо- и электроснабжения.
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.