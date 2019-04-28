На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

24 апреля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о ликвидации «Укроборонпрома». По мнению инициаторов документа, концерн и его предприятия стали неэффективными. Это влечет за собой инвестиционную непривлекательность, невозможность поставок вооружений для армии, а также злоупотребление полномочиями должностными лицами.
«Будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна. Согласно новому законопроекту, будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм “прокладок”», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО.
По словам Кривоноса, «Укроборонпром» был создан по инициативе экс-президента Украины Виктора Януковича для «простого контроля за всеми финансовыми потоками, которые шли через предприятия оборонно-промышленного комплекса». Замсекретаря Совбеза считает, что новый законопроект позволит «уничтожить» старую систему правления концерном, при этом сохранив предприятия, которые работали прозрачно и эффективно.
За три недели до первого тура президентских выборов на Украине разгорелся скандал вокруг госконцерна «Укроборонпром».
Согласно результатам журналистского расследования программы Bihus.info, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии.
При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии в коррупционных схемах, связанных с госпредприятием «Укроборонпром».