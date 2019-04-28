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16:06 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал Ким Чен Ына «очень сбалансированным лидером»

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. США действуют в чужом для себя регионе, когда занимаются вопросами, связанными с КНДР. Россия же, наоборот, выстраивает отношения с Пхеньяном как с соседней страной, расположенной в общем для двух стран регионе.

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Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Северная Корея для нас — приграничная страна, у нас общая граница, и когда мы занимаемся Северной Кореей, мы занимаемся своим регионом, — сказал он. — Когда американцы занимаются Северной Кореей, они занимаются нашим регионом, а не своим».

Кроме того, Песков прокомментировал состоявшиеся в четверг, 25 апреля, переговоры лидеров России и КНДР.

В частности, он подчеркнул профессионализм и подготовленность северокорейского лидера.

«Ким Чен Ын владеет деталями материалов, живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем и имеет свою позицию. Он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», — рассказал пресс-секретарь президента.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась на острове Русском во Владивостоке. Лидеры обстоятельно обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

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