Песков назвал Ким Чен Ына «очень сбалансированным лидером»

16:06 (мск), источник: ТАСС
Такое мнение высказал
«Северная Корея для нас — приграничная страна, у нас общая граница, и когда мы занимаемся Северной Кореей, мы занимаемся своим регионом, — сказал он. — Когда американцы занимаются Северной Кореей, они занимаются нашим регионом, а не своим».
Кроме того, Песков прокомментировал состоявшиеся в четверг, 25 апреля, переговоры лидеров России и КНДР.
«Ким Чен Ын владеет деталями материалов, живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем и имеет свою позицию. Он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», — рассказал
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась на острове Русском во Владивостоке. Лидеры обстоятельно обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.