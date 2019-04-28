Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России дали новое обидное прозвище уходящему Порошенко
В России хотят начать продажу японского внедорожника «Мю-Икс»
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Россияне будут по-новому рассчитываться за электричество
Почему пустеют регионы России
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Как Пугачева, Навка и Рудковская с детьми отпраздновали Пасху
10-летняя дочь Алсу выиграла детский «Голос»
Эрнст сделал заявление после «победы» дочери Алсу на «Голосе»
Как Алсу отреагировала на скандал в финале «Голос»
Модель упал на подиуме и умер - подробности
Лобода одним символом осудила дочь Алсу
Ремень-навигатор: есть ли место умной одежде в модной индустрии
Виктория Лопырева в оранжевом купальнике взбудоражила соцсети
В России создали самолёт, способный летать на огромные расстояния
Абсурд: в США о новом указе Путина - подробности
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
10Скончалась Элина Быстрицкая
17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Си Цзиньпина уличили в любви к «Игре престолов»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр КНР Ли Кэцян — поклонники сериала «Игра престолов». Об этом сообщает South China Morning Post.

Источник: AP 2019

По словам корреспондентов издания, на одной из встреч в Пекине Си удивил гостей и помощников, сказав: «Мы должны сделать так, чтобы мир, в котором мы живем, не скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса», имея в виду ситуацию в мире «Игры престолов».

Читайте также
Актриса из «Игры престолов» забыла концовку сериала

Кроме того, источники издания сообщают, что Си и Ли смотрят особенную, укороченную версию сериала, поскольку из-за своего расписания не имеют времени посмотреть полноценную. «Мы называем ее бриллиантовой версией», — пояснил источник.

Си Цзиньпин редко рассказывает о своих хобби, однако известно, что он увлекается философией, историей, литературой, культурой, музыкой и спортом — об этом он предположительно рассказал на встрече со студентами американского университета в 2012 году. Среди его любимых фильмов, предположительно, «Крестный отец» и «Спасти рядового Райана». Во время этой же встречи, отвечая на вопрос одного из студентов о том, как ему удается совмещать работу и личную жизнь, Си ответил: «Миссия невыполнима».

В декабре 2018 года австралийские ученые проанализировали причины смерти 186 персонажей сериала «Игра престолов» и на основе этой информации определили, кто из героев имеет больше шансов остаться в живых. Оказалось, что прожить дольше могут женщины, персонажи знатного происхождения, а также те, кто перебегал от одних союзников к другим.

 Названа самая красивая женщина планеты. Фото
Путин о президенте Украины: это полный провал
Кравчук предупредил о попытках скомпрометировать Зеленского
Появилось видео полета «российского самолета XXI века»
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Снимок мотылька победил в престижном конкурсе
Российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Хабиб Нурмагомедов снова провел спарринг с медведем
Спорт
Фарфан продолжает тащить «Локомотив» «Локомотив» не без труда обыграл аутсайдера чемпионата России
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой От пиратки до подружки наркобарона — в честь юбилея вспоминаем запоминающиеся роли одной из самых обворожительных актрис современности
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Популярные темы на «Детях»
Как полюбить себя?? 191
Животные. 119
Православным 80
Шестилетний помощник 68
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь