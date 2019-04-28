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17:57 (мск), источник: RTVi

Доренко: американцы надувают Россию, как огромную куклу

В «дуалистической картине мира» американцам нужен равный, с которым можно бороться, поэтому они специально преувеличивают роль России в мире, «надувают Россию, как огромную куклу, и начинают с ней бороться». Такое мнение в эфире RTVI высказал журналист Сергей Доренко.

Источник: РИА "Новости"

Доренко провел спортивную аналогию. По его мнению, Россия находится в первой лиге, но играет против стран из высшей лиги так, будто сама там находится. «Это необоснованно нашей экономикой, которая слабая», — уточнил журналист. Он привел пример с гибелью бойцов ЧВК в Сирии при атаке американских военных, но «Москва никак не реагировала».

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При этом американцы Россию «искусственно инфлируют, то есть делают больше, чем мы есть», отметил Доренко. Он добавил, что без равновеликого соперника им трудно обойтись в современном мире. По словам Доренко, Китай, который скоро обгонит США, тоже достойный оппонент, но сами китайцы «какие-то хитрые и с ними соперничать трудно, <…> а с русскими понятно все».

«Они нас инфлируют, надувают, как огромную куклу на заправках. Это Россия. И они начинают бороться с этой куклой. Отважные американцы, вооруженные до зубов. Вы (американцы — прим. RTVI) нас во многом выдумываете, ну нет нас в этом качестве, нет!» — резюмирует журналист.

По мнению Доренко, роль Марии Бутиной американцы тоже переоценили. Он назвал ее «Миледи современности», которая «переспала там с кем-то». Журналист добавил, что таких примеров можно найти много. По возвращении в Россию россиянку ждет работа в банке, причем не простой операционисткой, поскольку «ее небесный покровитель [Александр] Торшин (бывший сенатор и экс-заместитель председателя Центробанка, — прим. RTVI) — человек со связями», сказал Доренко.

26 апреля суд в США дал Бутиной 18 месяцев тюрьмы. Ее признали виновной в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации. Россиянка говорила следствию, что работала в США по заданию российского чиновника. Телеканал CNN сообщил, что этим чиновником был Александр Торшин.

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