Доренко: американцы надувают Россию, как огромную куклу

Доренко провел спортивную аналогию. По его мнению, Россия находится в первой лиге, но играет против стран из высшей лиги так, будто сама там находится. «Это необоснованно нашей экономикой, которая слабая», — уточнил журналист. Он привел пример с гибелью бойцов ЧВК в Сирии при атаке американских военных, но «Москва никак не реагировала».
При этом американцы Россию «искусственно инфлируют, то есть делают больше, чем мы есть», отметил Доренко. Он добавил, что без равновеликого соперника им трудно обойтись в современном мире. По словам Доренко, Китай, который скоро обгонит США, тоже достойный оппонент, но сами китайцы «какие-то хитрые и с ними соперничать трудно, <…> а с русскими понятно все».
«Они нас инфлируют, надувают, как огромную куклу на заправках. Это Россия. И они начинают бороться с этой куклой. Отважные американцы, вооруженные до зубов. Вы (американцы — прим. RTVI) нас во многом выдумываете, ну нет нас в этом качестве, нет!» — резюмирует журналист.
По мнению Доренко, роль Марии Бутиной американцы тоже переоценили. Он назвал ее «Миледи современности», которая «переспала там с кем-то». Журналист добавил, что таких примеров можно найти много. По возвращении в Россию россиянку ждет работа в банке, причем не простой операционисткой, поскольку «ее небесный покровитель [Александр] Торшин (бывший сенатор и экс-заместитель председателя Центробанка, — прим. RTVI) — человек со связями», сказал Доренко.
26 апреля суд в США дал Бутиной 18 месяцев тюрьмы. Ее признали виновной в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации. Россиянка говорила следствию, что работала в США по заданию российского чиновника. Телеканал CNN сообщил, что этим чиновником был Александр Торшин.