Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Пенсионера заставят «разремонтировать» дорогу и сделать ее хуже
Саша Савельева рассказала, как восстанавливается после родов
Эмбер Херд вышла на красную дорожку в прозрачном платье и чулках
Квартиру в Петербурге сдают за полмиллиона. Как она выглядит?
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
Возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользователей сети
Игорь Николаев повеселился с дочками в Диснейленде
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
Развязавшийся шнурок убил модель на подиуме
Лобода одним символом осудила дочь Алсу
«Я хотела быть хорошей хозяйкой»: как я стала готовить ради мужа
Ремень-навигатор: есть ли место умной одежде в модной индустрии
В России создали самолёт, способный летать на огромные расстояния
Абсурд: в США о новом указе Путина - подробности
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
23:36 (мск), источник: РИА Новости

В Британии планируют ввести новые ограничения против России и Китая

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Британское правительство планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Источник: Reuters

Министры намерены внести изменения в правила работы Палаты лордов. Предполагается, что парламентарии должны будут предоставлять отчет о своих активах, связанных с Россией и Китаем. Таким образом планируется бороться с попытками «лоббировать» интересы Москвы и Пекина, пишет газета.

Кроме того, правительство собирается ввести закон о шпионаже, чтобы выявлять иностранных разведчиков и выдворять их из страны, даже если они находятся на ее территории легально.

По данным газеты, в настоящий момент в Британии работает больше шпионов, чем в годы Холодной войны.

В Лондоне также планируют проверить работу китайской компании Huawei. Если ее сотрудники окажутся связаны с разведкой, их планируют выдворить из страны. Источники издания сообщили, что соответствующие планы будут озвучены во время следующей речи Королевы.

Читайте также
Остров изменения мировой истории

Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес считает, что предложенные меры обеспечат «прозрачность политической системы» и будут способствовать защите Британии от «гибридных атак». По его словам, работа над законопроектом о шпионаже началась после инцидента в Солсбери.

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил в этом Москву. Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. При этом британская сторона отказывает российским консулам в доступе к Скрипалям. Юлия Скрипаль в одном из интервью заявила, что хочет вернуться в Россию.

Читайте также

Следите за развитием темы Дело Скрипалей
 Умерла Элина Быстрицкая
На Украине нашли способ 'отомстить' России за паспорта на Донбассе
В Германии в массовое ДТП попали 50 машин
Тренер заставил своих футболистов пропустить гол (видео)
Умер создатель Ил-76 и Ил-96 Генрих Новожилов
Снимок мотылька победил в престижном конкурсе
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
«Краснодар» обошел ЦСКА в таблице чемпионата России по футболу
Спорт
ЦСКА лишился шансов на победу в чемпионате России «Краснодар» проиграл по владению, угловым, ударам и моментам, а ЦСКА — по голам
Hi-Tech
В метро введут оплату «лицом» У «зайцев» все будет на лице написано.
Авто
Известно, в какие страны немцы «скидывают» дизельные «бэушки» Немецкое издание Autozeitung привело статистику, в какие страны больше всего вырос экспорт подержанных дизельных машин из Германии
Кино
45 лет Пенелопе Крус: самые яркие кадры с колоритной испанкой От пиратки до подружки наркобарона — в честь юбилея вспоминаем запоминающиеся роли одной из самых обворожительных актрис современности
Недвижимость
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят более 2 млрд рублей
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Дети
Как Пугачева, Навка и Рудковская с детьми отпраздновали Пасху 28 апреля православные по всему миру отмечают Светлое Христово Воскресение. Не стали исключением и многие российские знаменитости
Леди
Анна Семенович переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой Певица напугала поклонников странным видом.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь