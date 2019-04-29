10:21 (мск), источник: Аргументы и факты
Зачем нужны частные кладбища? Эксперт — о новом «похоронном» законе
Можно ли навести порядок на рынке ритуальных услуг и наказать тех, кто наживается на горе.
О том, что изменит новый похоронный закон, «АиФ» рассказала исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.
Алексей Макурин, «АиФ»: — Что предложил Минстрой, чтобы очистить рынок от похоронных агентств, навязывающих себя и завышающих цены?
Елена Андреева: — Сейчас ритуальные услуги могут оказывать все желающие, а по новому закону — только компании, внесённые в госреестры, которые будут вестись в регионах. На территории каждого города или района в этот список будут включаться только те похоронные организации, с которыми местная администрация заключила специальное соглашение. И параллельно будет вестись реестр недобросовестных компаний — тех, с которыми соглашение было разорвано после жалоб клиентов.
— Как будут наказывать компании и сотрудников, которые наживаются на клиентах?
— Одновременно с новым законом Минстрой предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью о штрафах за нарушения на похоронном рынке (от 5 тыс. до 1 млн руб. — Ред.). А учредители предприятий, уличённых в вымогательстве и навязывании услуг, никогда не смогут зарегистрировать новый бизнес в сфере ритуального дела.
— Кто будет устанавливать расценки на услуги похоронных фирм?
— Предельный ценовой уровень предполагается фиксировать в соглашениях с местными властями. А свои текущие цены агентства будут обязаны объявлять через Интернет. Таким образом, ещё до приезда агента клиент будет знать, на какие расходы ориентироваться. И затем те же самые цены за каждую услугу, как на сайте, должны быть подробно прописаны в договоре об оказании услуг. Если фирма вам предложит работать без договора — это будет серьёзнейшим нарушением.
— Может, не стоит устраивать между фирмами конкуренцию без границ? И тогда не будет такого, что одну охваченную горем семью атакуют сразу 5−6 агентов.
— Моё личное мнение: было бы правильным установить ограничение по количеству участников рынка ритуальных услуг в регионе. Например, в расчёте на душу населения. К сожалению, проект, подготовленный Минстроем, такую меру не предусматривает. Но он устанавливает требования к фирмам, которые претендуют на включение в госреестр. И количество похоронных агентств неминуемо начнёт сокращаться.
Желающим работать на ритуальном рынке в будущем придётся открыть офис (пункт приёма заказов) в каждом городе и муниципальном образовании, где оказываются услуги. Придётся подтвердить властям наличие катафалкового транспорта и минимального штата сотрудников. А самое главное: нужно будет взять обязательство по оказанию бесплатного перечня гарантированных ритуальных услуг, установленных государством.
— Какие похоронные расходы государство берёт на себя?
— Действующий ритуальный закон гарантирует всем 4 вида бесплатных услуг. Это оформление свидетельства о смерти и других документов, предоставление и доставка по указанному адресу гроба и других необходимых для погребения принадлежностей, перевозка тела на кладбище (в крематорий), погребение (кремация). Новый закон расширяет этот гарантированный перечень, добавляя в него подготовку тела умершего к погребению. Но все эти услуги государство готово оплатить из федеральной казны на сумму только 5946,47 руб.
— Достойно проводить человека в последний путь за такие деньги невозможно.
— Вот именно! Поэтому власти богатых регионов за счёт собственных бюджетов увеличивают похоронный минимум. Например, в Москве — почти до 17 тыс. руб., в
По такому же принципу придётся работать в будущем и похоронным агентствам. Им придётся авансом нести все расходы и доплачивать за работы, на которые не хватит государственной компенсации.
Такие предприятия должны обладать большим запасом прочности. Многим ныне работающим с рынка придётся уйти. На наш взгляд, нормативы оказания бесплатных услуг — одно из самых спорных положений законопроекта Минстроя. Этот пункт нужно обсуждать и дорабатывать. Иначе могут пострадать клиенты, не получившие качественную услугу.
— Какие новые пункты закона споров не вызывают?
— Это запрет на передачу третьим лицам информации об умерших, чем сегодня нередко зарабатывают медики. Это запрет звонить родственникам покойных и предлагать свои услуги. Компании, которые зарабатывают такими методами, точно исключат из реестра. Инициатором оказания услуги может стать только сам клиент, обратившийся в офис агентства. Появится в законе и пункт, запрещающий ритуальным службам оказывать услуги на территориях медучреждений. Но, правда, с некоторыми исключениями, которые смогут определять местные власти.
И при этом вводятся не только запреты, но и разрешения. Планируется узаконить частные кладбища. Такие объекты предполагается создавать на основе соглашений государства и фирм, которые их содержат. Но частные кладбища не заменят государственных. Они станут предоставлять альтернативные или эксклюзивные услуги — например, предлагать более крупные участки под семейные захоронения и установку нестандартных памятников.
Обновлённая версия закона «О похоронном деле» должна поступить в Госдуму осенью. Если его примутперативно, он вступит в силу не позднее 2020 г.