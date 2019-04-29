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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Социалисты выиграли выборы в Испании

МАДРИД, 29 апр — РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) во главе с Педро Санчесом выиграла досрочные парламентские выборы в стране и попытается сформировать правительство.

Источник: РИА Новости

По итогам обработки 99,9% бюллетеней социалисты получают 123 мандата в конгрессе депутатов из 350. На втором месте — правая Народная партия с 66 мандатами. Третья — центристская партия «Граждане» (57 мандатов). Левая коалиция Unidas Podemos смогла получить 42 места в нижней палате. Впервые в конгресс депутатов прошла крайне правая партия VOX c 24 депутатами. Остальные места распределены между националистическими партиями, представляющие различные автономные сообщества.

Лидер ИСРП заявил, что готов вести переговоры с политическими силами, которые действуют в рамках конституции. «С нашей прогрессивной позиции мы готовы протянуть руку всем политическим силам, которые уважают конституцию. Мы не будем ставить санитарные кордоны, единственное условие, которые мы будем ставить, — уважать конституцию, стремиться к социальной справедливости, нормальному сосуществованию в обществе и политической чистоте», — добавил Санчес. Результат выборов — большой успех для социалистов: в предыдущем составе парламента у них было лишь 85 мест.

Лидер коалиции Unidas Podemos Пабло Иглесиас уже заявил, что готов вести переговоры с Санчесом о формировании правительственной коалиции. «Предстоит много работать. Надо будет проводить встречи и готовить программу правительства для того, чтобы было коалиционное правительство левых», — сказал он, выступая перед своими сторонниками.

Лидер Народной партии Пабло Касадо, впервые возглавивший эту партию на общенациональных выборах, поздравил Санчеса с победой. Выступая перед своими сторонниками в Мадриде, он заявил, что партия «останется лидером оппозиции». «Я всегда говорил, что Социалистическая партия — ключевая партия в истории Испании и, надеюсь, по результатам выборов ей удастся прийти к соглашениям о правлении страной без того, чтобы понадобились сторонники независимости (Каталонии и Страны Басков). Для Народной партии на первом месте Испания», — заявил Касадо. 66 мандатов, полученные НП, — худший результат в ее истории. В предыдущем составе парламента у НП было 137 депутатов.

Лидер центристской партии «Граждане» Альберт Ривера назвал «плохой новостью то, что ИСРП и Podemos будут формировать правительство», и провозгласил свою партию лидером оппозиции — «будущем и надеждой Испании». Этой партии удалось значительно укрепить свои позиции в конгрессе депутатов — в предыдущем составе у нее были 32 мандата.

Лидер крайне правой партии VOX Сантьяго Абаскаль заявил, что полученные на выборах 24 мандата — «только начало». «VOX пришел, чтобы остаться», — заявил он, выступая перед сторонниками.

Таким образом, Санчесу предстоят переговоры с мелкими националистическими партиями, которые прошли в парламент, чтобы заручиться поддержкой еще 11 депутатов. Для утверждения на пост премьера ему необходимо 176 голосов, у ИСРП и Podemos вместе 165. Для утверждения во втором туре голосования достаточно простого большинства.

«Левые республиканцы Каталонии» получили на выборах 15 мандатов, правая «Вместе за Каталонию» — семь. Эти партии выступают за независимость автономного сообщества от Испании. Правая Баскская националистическая партия — шесть. Левая баскская Bildu, провозглашающая своей целью независимость Страны Басков, — четыре. По два мандата получили Navarra Suma (из автономного сообщества Наварра) и «Канарская коалиция». По одному — валенсийский Compromís и Региональная партия Кантабрии.

Явка на выборах оказалась очень высокой — почти 76%.

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